El lunes pasado, integrantes de Casa Z, un centro cultural y espacio de memoria en la ciudad de Berisso, sufrieron el robo de herramientas esenciales para las actividades y talleres que realizan en el lugar. Sin embargo, este no fue un robo común: el hecho ocurrió en la vivienda que fue hogar de Luis Alberto Ciancio, desaparecido junto a su pareja Patricia Dillon durante la última dictadura cívico-militar. Ambos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y Casa Z nació como un espacio para reivindicar su memoria y la de todos aquellos que lucharon por la justicia y los derechos humanos en la región.

Marcos Ciancio, sobrino de Luis Alberto y uno de los miembros activos del espacio, en diálogo con LANOTICIA1.COM relató cómo fue el descubrimiento del robo: “Yo estuve todo el día trabajando en el taller de la casa, y a las 5 de la tarde me fui. Nadie quedó hasta las 6:30, que fue cuando llegó Karen y vio que las ventanas estaban abiertas, lo que nos pareció raro porque nunca dejamos nada abierto. Al principio no nos alarmamos tanto, pero después nos dimos cuenta de que faltaban varias cosas: la guitarra, los teclados, los auriculares…”, explicó con notable tristeza.

Marcos y un árbol plantado en memoria de Luis y Patricia.

El robo no fue solo un hecho aislado de inseguridad, no se llevaron otros objetos de valor, y de hecho tardaron varias horas en advertir que fue un robo. “Es raro que se hayan llevado solo esas cosas. La computadora estaba sobre la mesa y no la tocaron, ni abrieron cajones en busca de dinero. Fue un robo muy direccionado”, comentó Marcos, resaltando la particularidad de que,los ladrones no mostraron interés en objetos más valiosos.

“Lo que nos dolió más fue que esto sucediera en un lugar tan importante para la comunidad. Casa Z está abierta a todos, es un espacio para la expresión artística, para quienes necesiten algo. Este robo no fue solo un golpe material, fue un ataque directo a ese espacio de contención”, expresó Marcos, visiblemente afectado por lo sucedido.

Entre los objetos robados se encuentran sintetizadores, auriculares y una guitarra, todos elementos fundamentales para las actividades artísticas y educativas que se desarrollan en Casa Z.

Sintetizadores Casio SK200 y Casio MT 540

Guitarra Epiphone Les Paul Junior amarilla, decorada con stickers

Auriculares AKG K52

El hecho ha causado gran consternación en la comunidad local, que considera a Casa Z un punto de referencia para la memoria histórica y la cultura de Berisso, un lugar de reunión y contención donde se realizan talleres de arte, música y otras actividades. “Es un espacio de memoria, un lugar donde se recuerda a mi familia, a Luis y Patricia, y a todos los que lucharon por los derechos humanos. Es un espacio que ha sido construido con esfuerzo para todos los que necesitan un lugar donde expresarse”, explicó Marcos. “Más allá de lo material, lo que duele es lo simbólico: que entren en un espacio que es tan importante para nuestra comunidad, que representa tanto”.

El robo ha generado una fuerte respuesta en la comunidad bericense, quienes se han manifestado indignados ante lo sucedido. “Lo que más nos ha sorprendido es la reacción de la gente, mucha gente nos ha escrito preguntando si estábamos bien, expresándonos su apoyo. Es increíble la cantidad de personas que nos han mostrado su solidaridad”, dijo Marcos, agradecido por el respaldo de la comunidad.

Los integrantes de Casa Z denunciaron el hecho este miércoles, en tanto que desde un primer momento se ocuparon de difundir la información sobre los instrumentos robados para tratar de recuperarlos. “Estamos haciendo la denuncia y difundiendo lo que pasó. Es importante para nosotros recuperar los objetos, pero lo más doloroso es lo simbólico. Este espacio tiene mucho significado, no solo para mi familia, sino para toda la comunidad que lo sostiene”, agregó.

Además, la vecina del lugar ha intentado colaborar con la investigación, buscando posibles imágenes de cámaras de seguridad. “La señora, con la mejor intención, ha estado intentando conseguir imágenes de las cámaras de seguridad del barrio, pero aquí no hay cámaras públicas. Es frustrante, porque no estamos acostumbrados a que pasen estas cosas en el barrio”, comentó Marcos, lamentando la falta de medidas de seguridad en la zona.

A pesar de la tristeza y el desconcierto, Casa Z continúa firme en su propósito. “Es un espacio para la memoria, para recordar lo que pasó, para luchar por la justicia, y aunque esto nos haya afectado mucho, seguiremos adelante. La memoria de Luis, de Patricia y de todos los que pasaron por acá, no se borra con un robo. Esto nos hace más fuertes”, concluyó Marcos.

Casa Z invita a quienes tengan información sobre los objetos robados a comunicarse a través de sus redes sociales y se compromete a seguir trabajando por la memoria y la justicia. Instagram: @casa_zeta - Facebook: Casa Zeta Ƶ.

Puede interesarte