“De manera intempestiva y unilateral, el Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó el retiro de la División Operativa Territorial de Prefectura de Escobar que contaba con 75 efectivos, móviles y órdenes de servicio, cubriendo puntos estratégicos y trabajando en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales para proteger a nuestros vecinos”, sostuvo Rocío Fernández al referirse al impacto que la medida tiene en la seguridad del distrito.

Además, agregó que solicitaron a la Ministra Patricia Bullrich “explicaciones sobre lo ocurrido, y que revea esta decisión, ya que Escobar invierte y trabaja constantemente para articular esfuerzos con el Estado Nacional y Provincial”.

La secretaria municipal relató que hay un “vaciamiento total” de la base operativa, que incluyó el retiro de los móviles destinados al partido de Escobar. “Esta división operativa funcionaba desde hace nueve años de manera continua y sistemática, con un trabajo conjunto muy positivo”, aseveró.

Por último Fernández aseguró que la decisión fue “una agresión hacia todos los escobarenses, pero nosotros respondemos agresión con gestión. No nos corremos un segundo de nuestras responsabilidades. Vamos a seguir trabajando para garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos de Escobar.”

