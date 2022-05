"En la Ciudad tenemos 40 mil chicos y chicas que no consiguen trabajo, un número que a nivel nacional es casi diez veces más. Es una gran preocupación, y es un círculo vicioso: no consiguen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, no termina más. Tenemos que romper ese círculo y para eso está el Estado", dijo Horacio Rodríguez Larreta.

En este sentido, el Jefe de Gobierno destacó la necesidad de "juntar, acercar y ayudar a las empresas que tienen vocación de tomar chicos jóvenes para trabajar, en un contexto económico que sabemos que es complejo, con el nivel de inflación que tenemos, todo lo que pasó con la pandemia".

Y añadió: "Teniendo en cuenta que no es un problema igual en toda la Ciudad: a los chicos de la zona sur le damos un porcentaje mayor del sueldo, a los de la zona centro un porcentaje del medio y a los de la zona norte un porcentaje menor. Lo mismo también en términos de género, les damos un porcentaje mayor a las mujeres porque son a quienes hoy les cuesta conseguir más trabajo".

"No tenemos duda que es la iniciativa privada la que impulsa los procesos de desarrollo, la que motoriza la innovación, sobre todo la que genera trabajo, que es el gran problema que tenemos en Argentina, que hace muchos años no se genera trabajo", destacó Rodríguez Larrteta.