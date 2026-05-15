El intendente de Necochea, Arturo Rojas, confirmó que en las próximas semanas comenzarán trabajos de mejora sobre la Ruta Nacional 228 y aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei por el retiro del Estado nacional en materia de obra pública y asistencia a los municipios.

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En una entrevista brindada al programa “Punto de Vista” de Ecos Radio, el jefe comunal señaló que la situación de las rutas nacionales “es crítica” y remarcó que desde el municipio vienen realizando reiterados reclamos ante Vialidad Nacional para obtener respuestas.

“El estado de las rutas es una preocupación permanente. Hemos hecho muchísimos reclamos y ahora hay una expectativa concreta de que se puedan realizar intervenciones necesarias”, sostuvo Rojas.

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El intendente destacó que las obras previstas sobre la Ruta 228 apuntarán especialmente a sectores deteriorados que generan preocupación tanto entre vecinos como transportistas. Además, advirtió que el mal estado de la traza impacta de manera directa en la producción, el turismo y la seguridad vial de toda la región.

En ese contexto, Rojas cuestionó con dureza la paralización de gran parte de la obra pública nacional y afirmó que los municipios están absorbiendo responsabilidades que antes correspondían al Estado nacional.

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“Hoy los municipios estamos absorbiendo responsabilidades que antes eran de Nación. Nos dejaron solos en muchas cuestiones y eso termina repercutiendo en los vecinos”, expresó.

Asimismo, consideró que muchas ciudades del interior atraviesan problemáticas similares por la falta de inversión nacional en infraestructura.

“No se puede pretender que los municipios solucionen todo con recursos propios. Hay obras estructurales que necesitan del acompañamiento del Estado nacional”, afirmó el jefe comunal.

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Por último, Rojas aseguró que la administración municipal intenta sostener servicios esenciales y avanzar con distintas obras pese al complejo contexto económico.

“Estamos administrando con mucha responsabilidad, priorizando lo urgente y tratando de sostener el funcionamiento de la ciudad”, concluyó el intendente.