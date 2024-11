El intendente de Necochea, Arturo Rojas, enfrenta fuertes críticas tras difundirse imágenes que lo muestran junto a su hija en el Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil, alentando al piloto argentino Franco Colapinto. La polémica estalló luego de que se conociera que Rojas no solicitó licencia para realizar el viaje, lo que generó cuestionamientos y pedidos de destitución por parte de la oposición en el Honorable Concejo Deliberante.

En una entrevista con LANOTICIA1.COM, Rojas respondió a las críticas y aclaró que su viaje fue completamente legal y transparente. "No tengo nada que ocultar, no hice nada por fuera de la ley", afirmó, explicando que la Ley Orgánica de las Municipalidades sólo exige licencia "cuando uno se ausenta por más de cinco días hábiles". Al respecto, señaló que su viaje a Brasil fue breve y no superó el límite de días. "En este caso, no tenía que pedir ningún tipo de autorización”, sostuvo.

Para el jefe comunal, la reacción desmedida de la oposición responde a una "operación mediática" para desgastarlo. "Esto comenzó como una operación de algún sector, luego se sumaron actores de la oposición y hasta personas que ni siquiera son de Necochea. Intentan esmerilar mi figura", aseguró Rojas, quien gobierna bajo un partido vecinalista.

El intendente también aprovechó la oportunidad para aclarar las circunstancias del viaje, que hizo junto a su hija de 15 años, quien es fan de la Fórmula 1 y seguidora del campeón Max Verstappen. "Mi hija me pidió como regalo de 15 cumplir su sueño de ver una carrera de Fórmula 1. Nada de lo que salga en los medios va a opacar la felicidad de haber cumplido ese sueño como padre", declaró Rojas.

La oposición local no tardó en aprovechar la polémica y plantear el pedido de licencia como una falta ética. Incluso, algunos concejales sugirieron que Rojas podría ser destituido por no cumplir con sus deberes administrativos. Sin embargo, el intendente reiteró que no existió incumplimiento legal alguno y que las críticas son un "adelanto de lo que será la campaña de 2025". Rojas destacó que ganó la última elección con más del 50% de los votos y que sus opositores “quedaron muy alejados”.

Sobre la repercusión mediática, Rojas atribuyó la viralización del tema a un intento por "dañar su imagen" y caldear el ambiente político. "Comenzaron con un video trucho en el que tapaban mi cara, como si me estuviera escondiendo, o como que me habían descubierto que estaba de trampa con algún amante, cuando en realidad estaba con mi hija. Esto generó un morbo en redes sociales, especialmente en TikTok", relató.

Rojas, uno de los pocos intendentes vecinalistas de la provincia de Buenos Aires, también habló sobre las dificultades de gestionar sin un respaldo partidario a nivel provincial o nacional. "Tiene sus ventajas y desventajas. Nuestro espacio tiene mucha pluralidad. Pero al no estar alineado a un partido, muchas veces no contamos con una estructura de contención que pueda frenar estas operaciones mediáticas”, señaló, y añadió que la falta de apoyo impacta en la obtención de recursos: "Son muchos los impuestos nacionales que salen de nuestro distrito y hoy lo que recibimos es nada".

En ese sentido, el alcalde sostuvo que el hecho podría estar relacionado a las discusiones que están dando en el Concejo Deliberante en torno a la instalación de la tasa portuaria, algo que -según explicó- "a los sectores de la exportación no le cae muy bien". ”Se entremezclan varias situaciones y además hay varios actores de la oposición que, sin dar la cara a nivel local, fueron fogoneando una mentira que se terminó viralizando. Miente, miente que algo quedará", lamentó.

La situación generó un gran revuelo en Necochea, donde Rojas asegura que fue respaldado por parte de la comunidad. "La mayoría de los vecinos me han expresado su apoyo; saben que este viaje no tiene nada oculto. La función pública no debería privarnos de vivir momentos en familia", concluyó el intendente. Con el telón de fondo de esta controversia, Rojas enfrenta ahora el desafío de limpiar su imagen, en medio de un escenario político que, según él, ya empezó a marcar el rumbo de las próximas elecciones.