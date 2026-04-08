Una reunión convocada por la Asociación Civil Vecinos de Nicanor Olivera de la comunidad de La Dulce tuvo finalmente un encuentro con el intendente Arturo Rojas por la crisis sanitaria que atraviesa la localidad. Según reconstruyó el medio nden.com.ar, alrededor de 100 vecinos participaron de la reunión en el Club de Pesca, donde no faltaron los reclamos, los cuestionamientos y los momentos de tensión dirigidos al intendente jefe comunal y su equipo.

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El encuentro se produjo tras la muerte de Lourdes Riquelme, ocurrida el 22 de marzo, un hecho que intensificó los reclamos por la falta de médicos, ambulancias e insumos. La situación derivó en movilizaciones y repercusión nacional, y motivó una reunión que se extendió por más de dos horas, entre exposiciones vecinales, pedidos de explicaciones y cruces con las autoridades.

Vecinos cuestionaron la falta de respuestas estructurales y la demora en resolver problemas que, según señalaron, llevan años. “¿Usted precisa seis años para conseguir un médico?”, fue uno de los planteos más directos al jefe comunal. Otro reclamo reflejó el nivel de indignación: “¿Tuvo que morir una vecina para que aparezca una médica que quiera venir a vivir al pueblo?”.

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También hubo cuestionamientos por la ausencia de funcionarios tras el fallecimiento de Riquelme y reclamos por la falta de cobertura médica permanente. “Vamos a llegar a la unidad y el médico no está”, advirtió uno de los vecinos, mientras otros exigieron garantías de atención las 24 horas.

Durante la reunión se expusieron además situaciones críticas vinculadas a la falta de insumos. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un vecino que aseguró haber recibido 40 puntos de sutura sin anestesia. También se denunció que, sin el aporte de la cooperadora, la unidad sanitaria no contaría con recursos básicos.

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La falta de ambulancia fue otro de los ejes centrales del reclamo. El propio intendente reconoció que actualmente no hay unidades disponibles para reforzar la cobertura.

En ese contexto, la ausencia de la secretaria de Salud, Andrea Perestiuk, reavivó pedidos de renuncia, junto a críticas por su presunta actitud durante situaciones previas. A su vez, vecinos de localidades cercanas como Ramón Santamarina, Claraz y Juan N. Fernández señalaron que la problemática se replica en todo el interior del distrito, con servicios médicos limitados a uno o dos días por semana.

Por su parte, la directora de Atención Primaria de la Salud, Carina Mazzeris, explicó el funcionamiento actual del sistema y confirmó gestiones para incorporar una médica de manera permanente. Indicó que actualmente dos profesionales cubren gran parte de la atención y que el resto se completa con médicos que viajan desde el Hospital Ferreyra.

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Mazzeris también detalló que se está trabajando para facilitar la radicación de una nueva médica en la localidad, con apoyo de la cooperadora para garantizarle vivienda durante el primer año. Sin embargo, sus explicaciones no lograron calmar los reclamos, especialmente en relación a la falta de insumos y la incertidumbre sobre plazos concretos.

En su intervención, el intendente Rojas defendió la gestión y expuso cifras del presupuesto sanitario. Señaló que el municipio maneja un presupuesto cercano a los 81 mil millones de pesos, de los cuales más del 27% se destina a salud, con un déficit aproximado de 5 mil millones. En el caso puntual de La Dulce, indicó que en 2025 se recaudaron unos 99 millones de pesos, mientras que la inversión en salud superó los 600 millones.

“La realidad es compleja, no solo para Necochea sino para todos los municipios con localidades del interior”, sostuvo Rojas, quien también remarcó la dificultad creciente para conseguir médicos dispuestos a radicarse en zonas pequeñas.

El cierre del encuentro estuvo marcado por un tenso cruce entre el intendente y uno de los vecinos más críticos, quien pidió su renuncia y reclamó soluciones urgentes. Rojas rechazó los planteos, calificándolos de “disparates”, lo que evidenció el nivel de confrontación alcanzado.