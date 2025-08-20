Spesso denunció en radio que el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Provincia Agustín Romo reposteó por instantes un tuit de un militante libertario que profiere un mensaje violento: “La tenés adentro, autista boludo, y tu vieja también”.

Tras las declaraciones de la madre del niño autista, Romo salió a contestar: “Acabo de ver que la mamá del chico éste salió a cruzarme en una radio por algo que no dije ni compartí ni nada. Se comió el fake de los kukas. Podría denunciarla y ganarle pero prefiero seguir dedicando mi tiempo a arreglar el desastre que el gobierno que ella apoyaba nos dejo”.

Antes, sobre el mismo tema, el Diputado bonaerense había dicho en redes: “Procedan con el juicio político por algo que no dije en ningún momento. Me prepare toda la vida para este momento. No sería la primera vez que les gano en la legislatura”.

