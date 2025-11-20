En Twitter volvió a circular con fuerza un video donde la actriz Sofía Morandi, en un programa de Showmatch, decía: “Dejen que las mujeres escrachen, el que no hizo nada no tiene que tener miedo y el que tiene miedo es porque algo habrá hecho".

El recorte suscitó innumerables críticas, principalmente por utilizar una frase de la dictadura ("algo habrá hecho") y segundo por el método que pedía imponer como forma de supuesta venganza. En ese marco, la cancelación y el escrache se habían vuelto moneda corriente.

El jefe de bloque libertario en la Cámara Baja de la Provincia, Agustín Romo, sostuvo al respecto: “Éste fue el all time high (máximo récord) de la locura feminista. Lo mejor es que haya sido en Showmatch con Tinelli. Es como la frutilla en el postre de la hipocresía absoluta del movimiento”.

