“El peronismo y la izquierda se están quejando porque Milei logró que una de las potencias más importantes del mundo apoye a la argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Nunca pensé vivir algo así”, expresó Agustín Romo en redes sociales.

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Y lanzó: “Incalculables los cientos de millones de dólares que va a poner Inglaterra en Argentina para financiar a la oposición de Milei. Serán todos traidores a la patria”.

A su vez, el Vicepresidente del bloque libertario en la Cámara Baja de la Provincia sostuvo: “El Ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”.

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