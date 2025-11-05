Romo sobre las elecciones en Nueva York: "Ganó un comunista musulmán, el 'multiculturalismo' es el cáncer de Occidente"
Tras los comicios celebrados este lunes en la principal ciudad norteamericana, el jefe de bloque de diputados de LLA en la Legislatura bonaerense salió a poner el grito en el cielo.
“Acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de New York un comunista musulmán de 35 años (Zohran Mamdani) que propuso dar transporte gratis, salud gratis, educación gratis, supermercados gratis y para financiarlo propuso aumentar exponencialmente los impuestos. Una locura”, manifestó Agustín Romo a través de sus redes sociales.
Y añadió: “Era impensado que en New York gane un comunista que profese el islam, sobre todo después del ataque terrorista del 9/11, ¿no? Bueno, las fronteras abiertas y la inmigración descontrolada proveniente de países con culturas diametralmente opuestas lo hicieron posible. El ‘multiculturalismo’ es el cáncer de la civilización occidental”.
“Por eso es tan importante controlar las fronteras y por ende la inmigración en Argentina”, finalizó el Diputado bonaerense.
