“Acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de New York un comunista musulmán de 35 años (Zohran Mamdani) que propuso dar transporte gratis, salud gratis, educación gratis, supermercados gratis y para financiarlo propuso aumentar exponencialmente los impuestos. Una locura”, manifestó Agustín Romo a través de sus redes sociales.

Y añadió: “Era impensado que en New York gane un comunista que profese el islam, sobre todo después del ataque terrorista del 9/11, ¿no? Bueno, las fronteras abiertas y la inmigración descontrolada proveniente de países con culturas diametralmente opuestas lo hicieron posible. El ‘multiculturalismo’ es el cáncer de la civilización occidental”.

“Por eso es tan importante controlar las fronteras y por ende la inmigración en Argentina”, finalizó el Diputado bonaerense.

