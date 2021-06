Una fiesta de cumpleaños realizada a fines de marzo en una casa de la localidad platense de Villa San Carlos en medio de la cuarentena se convirtió en una pesadilla para la madre del joven que organizó el evento, quien tendrá que pagar una multa impuesta por la Justicia de más de 703 mil pesos.

“Era el cumpleaños de un amigo de mi hijo”, contó la vecina esta mañana en el programa Arriba Argentinos, y señaló que ella ni siquiera estaba en la casa en ese momento porque se había ido a realizar unos estudios. “Él no me había avisado, cuando llegué estaba lleno de gente", agregó.

Si bien su hijo tiene 21 años, Alejandra decidió hacerse cargo de lo sucedido porque el joven vive de hacer "changas" y ella es el sostén de la familia. "Él me reconoció que estuvo mal y yo me hice cargo porque soy la dueña de la casa", explicó la mujer en declaraciones televisivas.

Con la misma convicción, la mujer negó después que los disturbios que hubo esa noche hubieran ocurrido dentro de su propiedad. "Fueron en la calle, en la esquina", aseguró. Cabe recordar que la fiesta se llevó a cabo el pasado 22 de marzo y concurrieron 100 personas.

Ahora, Alejandra está embargada. "Me quieren sacar la mitad de mi sueldo. Son varias cuotas (de 124 mil pesos), no lo voy a terminar nunca de pagar porque no cobro esa plata ni la tengo”, expresó preocupada. Por último, aclaró: "Nunca me negué a pagar, solo pedí una extensión de cuotas".