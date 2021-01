El escándalo se desató la semana pasada cuando se conoció que más de 15 vecinos de San Andrés de GIles fueron vacunados sin pertenecer al personal de salud y al menos 6 vacunas habrían sido descartadas en el Hospital San Andrés. Entre ellas estaba la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Branchini, y la edil Mariana Cané, quienes recibieron una dosis de la Sputnik V por fuera del cronograma de vacunación que prioriza al personal sanitario.

Este martes, las concejalas kirchneristas presentaron su renuncia y realizaron su descargo a través de un escrito presentado en el Concejo Deliberante. Sin embargo, este miércoles una de ella decidió romper el silencio y dialogó con un medio local. Se trata de la edil Mariana Cané, quien aseguró que nunca hizo "abuso de poder" y repudió el "escarnio público" que debió padecer luego de que saliera a la luz el hecho que protagonizó en su ciudad.

"Nunca hice abuso de poder, hay mucha gente que ni siquiera sabe que soy concejal. A mí me llamaron para darme la vacuna. Yo no fui a decir ‘vacúnenme porque soy concejal’. De hecho nunca me manejo así, me da vergüenza ponerme en el lugar de ‘soy concejal’", señaló Cané en lo que su primera declaración pública durante una entrevista brindada a la radio local FM Mundo, cuyas declaraciones fueron replicadas por el portal InfoCiudad.

Cané admitió su error y dijo: "Asumo que estaba en un cargo y entiendo que la gente se haya enojado conmigo, por eso he renunciado. Es lo que tenía que hacer". No obstante, repudió el impacto que hubo en los medios. "Siempre doy la cara, pero la semana pasada fue un escarnio público. Tuve un móvil de TN en la puerta de mi casa, me tuve que ir de mi casa. Hablaron en nombre de mi papá y de mi mamá. Esas cosas son muy crueles porque sufren mucho", concluyó.