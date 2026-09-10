El Concejo Deliberante de Roque Pérez la oposición impuso su mayoría, aprobó un proyecto para sacarle el nombre a la Terminal de ómnibus del distrito llamada “Presidente Néstor Kirchner” y la cambió por “Héroes de Malvinas”.

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La votación fue con seis voluntades a favor con el acompañamiento del bloque Unir, que lidera “Juancho” Cravero, y los tres votos de los ediles radicales. En tanto, el oficialismo de Fuerza Patria sólo consiguió sus propios cinco votos. Una concejal del unibloque Prosperidad e Igualdad de María Regueira no fue parte de la sesión aunque aclaró que en caso de haber sido parte de la discusión se hubiese abstenido.

Según el proyecto al que accedió Séptima Sección, la ordenanza establece además que los cinco andenes de la terminal pasarán a llevar los nombres de héroes de Malvinas del distrito: Juan Domingo Rodríguez, Alberto Oscar Aguilera, Juan Gerónimo Colombo, Aníbal Javier Bemba e Ismael Alcides Zacarías.

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También se reubicará el busto del expresidente Néstor Kirchner “en el espacio verde que (el municipio) crea adecuado”, el mismo que sufrió un acto vandálico en 2019.

Quien mostró su enojo fue la hija del ex intendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, artífice de la terminal y su nombre. A través de las redes, escribió: ​“Es vergonzoso el precedente que sentaron hoy, utilizando una causa tan noble y sensible como herramienta de confrontación para dividir sin ninguna necesidad”. Y agregó: "Hay quienes pasan por esta vida para hacer historia y otros para cobrar un sueldo. Ustedes son los segundos”.

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