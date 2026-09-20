El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, acordó con las autoridades de la empresa Corresur, actual concesionaria de la Ruta Nacional 205, un mecanismo de compensación por la frecuente asistencia de parte de Bomberos y el Hospital local debido a los siniestros en la traza.

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Durante el encuentro el jefe comunal abordó distintos temas y, en ese marco, dialogó sobre el mantenimiento de la iluminación de la rotonda de ingreso a la ciudad y sobre la posibilidad de avanzar con obras de iluminación en las bajadas del acceso Jorge Dalto y del paraje La Paz.

Uno de los principales temas planteados por el intendente fue la necesidad de establecer una compensación económica para el cuartel de Bomberos Voluntarios y el hospital municipal, teniendo en cuenta la asistencia que ambas instituciones brindan ante los siniestros viales que se producen a lo largo de la Ruta Nacional 205.

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En este sentido, el acuerdo "se encuentra encaminado", se indicó, y la empresa Corresur se comprometió a regresar a Roque Pérez en los próximos días para avanzar con la firma de un convenio de asistencia y compensación económica tanto con el cuerpo de Bomberos Voluntarios como con la Asociación Cooperadora del hospital municipal.

Según se informó desde la comuna, la iniciativa "busca reconocer y acompañar el trabajo que realizan estas instituciones ante las emergencias viales, fortaleciendo los recursos destinados a la atención y respuesta frente a este tipo de situaciones".

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