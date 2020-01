El Diputado Provincial de Juntos por el Cambio por la octava sección electoral, Diego Rovella, tensó la discusión en torno a la Ley impositiva 2020. El legislador marcó cuáles son los puntos en lo que no está de acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo de la Provincia.

"Si no se modifican los puntos cuestionados, Cambiemos rechazará el proyecto de ley impositiva en la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar un aumento del 75% en el inmobiliario rural y urbano, y además pretendemos la eliminación que grava la actividad en los puertos y una baja en la alícuota de ingresos brutos en la producción de medicamentos, entre oras cuestiones, para evitar lo que sería un fuerte sacudón a la economía de los bonaerenses", expresó Rovella a impulsobaires.

El legislador agregó que "Vamos a bregar por lograr una ley de consenso con el oficialismo, una ley impositiva que somos conscientes es necesaria para el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. La predisposición existe, pero no a cualquier costo”.

Sobre los pasos a seguir, Rovella, aclaró que "Vamos a esperar el ingreso del proyecto a la Legislatura para analizarlo en Diputados. Es lo que corresponde. Pero si el gobernador Kicillof no baja las pretensiones en los temas cuestionados no va a tener la aprobación de la bancada de Juntos por el Cambio. Eso no se negocia. No podemos darle la espalda a la gente, y ellos tampoco deberían hacerlo. Así como está sería un impuestazo, y además injusto”, cerró.