Se trata de un paso clave luego del reconocimiento provisorio obtenido en el mes de junio para su conformación a nivel nacional y de cara a las elecciones legislativas 2025.

El Subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, es el presidente en el distrito. Lo secundan el diputado de Mar del Plata, Alejandro Carrancio, y la parlamentaria del Mercosur, Miriam Niveyro.

Luego siguen en orden: el referente de la cuarta sección, de Lincoln, Gonzalo Cabezas, secretario general; la excandidata a Intendente de Moreno, Andrea Vera, secretaria adjunta y de Actas; el director nacional de Relaciones Institucionales con Municipios y coordinador político de LLA Sección La Plata, Juan Esteban Osaba, Finanzas y tesorero.

Además están la directora de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), escuela de dirigentes de LLA, María Fernanda Coitinho, Secretaria adjunto de Finanzas y protesorero; el referente de LLA Cañuelas, Martín Luis Augusto, Formación; la Jefa Regional de ANSES y excandidata en Olavarría, María Celeste Arouxet, Capital Humano; y el Jefe Regional ANSES III, Leandro Martín Cabrera, en Prensa y Comunicación.

También integran el Consejo Federica Bories, Asuntos municipales; Mario Osmar Saavedra, Asuntos electorales; Mariana Elena Huber, Relaciones Institucionales; Gustavo Bories, Relaciones internacionales; María Paula Fernández, producción, Geraldine Calvella, Juventud; Alberto Luis Ontiveros, Asuntos Parlamentarios; Mariana Andrea Ayesa, Seguridad, Matías Miguel De Urraza, Justicia; y Pamela Ávila Bustamante, Modernización.

En tanto que el Congreso Provincial será presidido por el senador por Esteban Echeverría, Carlos Curestis; seguido del diputado Agustín Romo, como vicepresidente 1°, Analía Corvino, como vicepresidenta 2°; y el dirigente de Malvinas Argentinas, Luciano Olivera, en la secretaría general.

Además estará integrado por Franca Grippo, Gastón Abonjo, Sandra Daiana Aráoz (fe de erratas de LLA); Benito Molver, Sandra Pujol, Juan Pablo Olsen, Barbara Lerin, Emiliano Rossi, Norma Mazzamuto, Eduardo Marcelo Varela, Susana Conte, Micaela Fragasso, Eduardo Luis Gianfrancesco, Magalí Bricella, Gustavo Monteiro, Dora Cristina Andrés, Raúl Ávila, Andrea Lorena Martín, Enrique Horacio Pagniez, y Rosaba Spinelli.

La Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires reconoció como partido político a La Libertad Avanza (LLA), que dio un paso fundamental para oficializar el sello a nivel nacional, objetivo de Karina Milei para las elecciones legislativas del año próximo.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla determinó “reconocer al partido ‘La Libertad Avanza’ la personería jurídico-política definitiva como partido de distrito, con derecho exclusivo al nombre partidario”.

Informate más

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Marc Stanley, embajador de EEUU: "Milei está construyendo una 'economía normal'"

Lourdes Arrieta, una de las seis diputadas oficialistas que visitó a los represores.

Diputados libertarios faltaron a la convocatoria para explicar la visita a represores: ¿qué dicen sus descargos?

De esa manera, el espacio que comanda el presidente Javier Milei logró conformarse como partido político en el principal bastión electoral del país, que nuclea al 37% del padrón. La conducción de la versión bonaerense de LLA estará en manos de Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación.

Celebración libertaria en redes sociales

La noticia fue celebrada en la cuenta oficia de LLA PBA en las redes sociales. "¡La Libertad Avanza es oficialmente un partido en la Provincia de Buenos AIres!", se titula el posteo con el que los violetas dieron a conocer la noticia.

La publicación indica que "desde que empezamos un nuevo capítulo en la historia de nuestro país de la mano del presidente Javier Milei, supimos que teníamos que hacer todo lo posible para consolidar nuestro espacio y nuestras ideas".

"Tras meses de arduo trabajo de nuestros coordinadores e integrantes de LLA, obtuvimos el fallo favorable de la Justicia Electoral con respecto al partido en la PBA, que es el distrito político-electoral más importante del país", señala el escrito.



View this post on Instagram

A post shared by La Libertad Avanza - PBA (@lalibertadavanza_pba)

En esa tónica, recordaron el acto que Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron meses atrás como lanzamiento oficial de la campaña de afiliación en territorio bonaerense.

Indicaron, además, que "con el impulso de esta nueva herramienta, vamos a seguir difundiendo las ideas de la libertad en cada rincón de la Provincia, dando la batalla cultural que tanto necesitamos para revertir años de decadencia y trabajando con todo el compromiso que nos caracteriza para cumplir con el voto de confianza que nos brindaron los argentinos en 2023".

Por su parte, Pareja comentó en sus redes sociales: "Hoy no es un día más para los bonaerenses: La Libertad Avanza se convirtió en un partido político en nuestra Provincia.

HOY NO ES UN DÍA MÁS PARA LOS BONAERENSES: La Libertad Avanza se convirtió en un partido político en nuestra Provincia

Estamos muy contentos de anunciar que hoy la Justicia Electoral determinó que @LLAenPBA es oficialmente un partido en el distrito más grande del país. Con… pic.twitter.com/SpVJUtDvak

— Sebastián Pareja (@SPareja_) September 18, 2024

"Estamos muy contentos de anunciar que hoy la Justicia Electoral determinó que LLA es oficialmente un partido en el distrito más grande del país. Con este paso, llevaremos con más fuerza aún las ideas de la libertad a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, dando la batalla cultural que nos encomendó Javier Milei", señaló.

Por último, el funcionario destacó que "este esfuerzo vale la pena y nace, sin ninguna duda, del ejemplo que día a día nos brinda el Presidente".

Hito rumbo a la oficialización de La Libertad Avanza a nivel nacional

De esa manera, la tropa libertaria dio un paso fundamental rumbo a su armado nacional, que podría oficializarse en los próximos meses. El objetivo es competir en las elecciones del año próximo con un sello propio, y no depender de estructuras prestadas, como ocurrió el año pasado.

El hecho es, además, un hito para ordenar las internas partidarias, que en plazas como Mendoza o Río Negro atravesaron denuncias cruzadas por la presentación de avales truchos.

En la Provincia de Buenos Aires, LLA quedó conformado de la siguiente manera: Presidente, Sebastián Pareja; Alejandro Carrancio, vicepresidente 1°; Miriam Niveyro vicepresidente 2°; Gonzalo Cabeza, secretario General; Andrea Vera, secretaria Adjunta y de Actas; y Juan Osaba, tesorero.