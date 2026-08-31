La transformación de la Ruta 11 en autovía volvió a estar en el centro de la agenda bonaerense. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que se trabaja con el objetivo de finalizar la obra antes de la próxima temporada de verano.

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El funcionario realizó estas declaraciones durante su visita a Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, donde participó del plenario que se desarrolló durante el fin de semana.

Consultado sobre los plazos previstos para la finalización de los trabajos, Bianco sostuvo: “Se está trabajando en ese sentido. Habrán visto los avances”.

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El ministro evitó establecer una fecha concreta, aunque manifestó su expectativa de que los trabajos puedan quedar concluidos de cara al período de mayor movimiento turístico en la Costa Atlántica.

“Esperemos que esté terminada. Se está trabajando en ese sentido”, remarcó.

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También buscan completar el tramo de Mar de Ajó

Durante sus declaraciones, Bianco también confirmó que está previsto avanzar con la finalización del tramo correspondiente a Mar de Ajó, otra de las zonas alcanzadas por el proyecto de transformación de la Ruta 11.

El funcionario vinculó las obras con las políticas de infraestructura impulsadas por la administración provincial y destacó el trabajo conjunto del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

La transformación de la ruta en una autovía representa uno de los principales proyectos viales de la provincia en la Costa Atlántica.

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Una obra clave para la Costa Atlántica

La Ruta 11 es uno de los principales corredores utilizados por quienes viajan hacia los destinos turísticos bonaerenses, especialmente durante los meses de verano.

La finalización de la autovía permitiría mejorar la circulación y la conectividad entre distintas localidades de la Costa, en un contexto en el que el tránsito aumenta considerablemente durante la temporada.

Por ese motivo, el Gobierno bonaerense apunta a que los trabajos puedan estar concluidos antes del próximo verano.

Mientras continúan las tareas, la expectativa está puesta en que los avances permitan cumplir con el objetivo planteado por la Provincia y que la nueva infraestructura pueda estar operativa durante la próxima temporada turística.