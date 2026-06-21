Un conductor que circulaba por la Ruta 2 dio positivo en un control de alcoholemia tras protagonizar un fuerte choque que dejó dos personas heridas y hospitalizadas. El accidente ocurrió el sábado a la altura del kilómetro 52, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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Según informó el diario El Día, el siniestro involucró a un Volkswagen Polo y un Chevrolet Aveo. Por causas que son materia de investigación, el Polo impactó desde atrás al otro vehículo, provocando importantes daños materiales y un operativo de asistencia sobre la traza.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el Volkswagen Polo era conducido por un joven de 25 años, acompañado por otro hombre de 29. En tanto, el Chevrolet Aveo era manejado por un hombre de 30 años que viajaba junto a otro ocupante de 29.

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Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina mientras se realizaban las pericias correspondientes. Los ocupantes del Chevrolet resultaron ilesos, mientras que el conductor y el acompañante del Polo sufrieron distintas lesiones y cortes, por lo que debieron ser asistidos y trasladados por una ambulancia de Aubasa.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Gómez, personal de Seguridad Vial y agentes del Departamento Vial Samborombón, quienes realizaron tareas de prevención, balizamiento y ordenamiento del tránsito.

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Uno de los datos más relevantes de la investigación surgió del control de alcoholemia practicado a uno de los conductores involucrados. El examen arrojó un resultado positivo de 0,86 gramos de alcohol por litro de sangre.

La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol en una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica.