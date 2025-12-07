El siniestro fatal ocurrió en el kilómetro 80 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Cañuelas, y se cobró la vida de Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Ads

Castronovo viajaba a bordo de un VW Gol y emprendía un viaje desde La Plata hacia San Miguel del Monte.

El conductor, sargento Franco Insaurralde, perdió el control tras reventar un neumático y terminó impactando contra una camioneta Jeep. En el siniestro, resultaron con heridas el que manejaba el vehículo y la Directora de Desarrollo Institucional de la cartera que conduce Javier Alonso, Estefanía Belén Sambiase.

Ads

La víctima Castronovo no logró llegar con vida al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y falleció en la ambulancia que lo trasladaba. Los otros dos ocupantes están fuera de peligro al igual que la conductora del Jeep que recibió el impacto.

Ads