Ruta 3: Murió un funcionario de Seguridad de la Provincia que viajaba desde La Plata a Monte
Se trata de Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich. Iban con él otra funcionaria y un policía.
El siniestro fatal ocurrió en el kilómetro 80 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Cañuelas, y se cobró la vida de Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Castronovo viajaba a bordo de un VW Gol y emprendía un viaje desde La Plata hacia San Miguel del Monte.
El conductor, sargento Franco Insaurralde, perdió el control tras reventar un neumático y terminó impactando contra una camioneta Jeep. En el siniestro, resultaron con heridas el que manejaba el vehículo y la Directora de Desarrollo Institucional de la cartera que conduce Javier Alonso, Estefanía Belén Sambiase.
La víctima Castronovo no logró llegar con vida al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y falleció en la ambulancia que lo trasladaba. Los otros dos ocupantes están fuera de peligro al igual que la conductora del Jeep que recibió el impacto.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión