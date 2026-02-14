Un despiste y posterior vuelco se registró este sábado 14 de febrero por la mañana en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 131,200, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.10, cuando una Volkswagen Amarok gris que remolcaba una casilla rodante se salió de la calzada y, tras derrapar sobre el asfalto, provocó el vuelco de la estructura que llevaba enganchada.

La camioneta circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy y era conducida por Horacio Roldán, de 71 años. Lo acompañaban Rubén M. Pereyra (59), Norma Pereyra (71) y Graciela Noemí Pereyra (67), todos domiciliados en Merlo. Según se informó, los cuatro son hermanos y se dirigían hacia el sur del país por vacaciones.

A pesar del impacto y el vuelco de la casilla, los ocupantes resultaron ilesos. Según informó el periodista, Jorge Lasala, durante las tareas de remoción de la estructura volcada, el tránsito estuvo interrumpido de manera momentánea.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal de Suipacha, personal del concesionario vial Corredores Viales y Policía Vial Chivilcoy.

