Luego del colapso del asfalto ocurrido el último domingo en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281 en la zona de la bajada a la localidad de La Niña, partido de 9 de Julio, se llevaron a cabo trabajos de reparación.

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El pozo, surgido por la ruptura de una alcantarilla que luego afectó el asfalto, estaba a la altura de la bajada a La Niña lo que ocasionó la rotura de neumáticos de varios automóviles que circulaban en sentido 9 de Julio – French.

De inmediato requirió la presencia de la Seguridad Vial, y personal de la empresa concesionaria del peaje, en un primer momento como prevención para tratar de evitar de advertir a los conductores.

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Según informó El Diario de 9 de Julio, este lunes, en un primer momento, se colocó tierra pero luego se llevaron a cabo trabajos de reparación.

Más allá del arreglo, se requiere que los automovilistas circulen con mucha precaución, tanto para quienes circulan de ese lado de la calzada en sentido 9 de Julio – Carlos Casares como quienes lo hacen del sentido contrario e intentan realizar sobrepasos.

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