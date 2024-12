El vecinalista Matías Nebot respondió a las acusaciones de la oposición luego del aumento de tasas municipales aprobado.

"No solo les molesta que Todos por Saavedra gobierno, sino que lo que más les duele, que los haya expulsado de mi gabinete! por mentiros, ineptos, “ansios@s por tener lo ajeno y traicioneros. No me van a mover de mis convicciones y el rumbo que hay que seguir!”, lanzó Nebot.

Desde el radicalismo habían cuestionado el aumento desmedido e injustificable de las tasas de un 108% que contó con el apoyo de los bloques Partido Justicialista y La Libertad Avanza. En tanto que el bloque oficialista TxS consideraron que “el ajuste no es excesivo, es necesario” y que “el incremento de tasas responde a la inflación proyectada y al desfase económico heredado”.

Por su lado, el PRO indicó en una publicación por redes sociales que también aumentaron los sueldos de intendente y funcionarios, quienes cobrarían neto entre 6 y 12 millones de pesos. “Pedimos a la oposición que deje de distorsionar datos y confundir a la población. Estas acciones solo desinforman y generan violencia en un momento difícil para todos los argentinos que sufren las consecuencias de un gobierno nacional del cual son parte”, acotaron desde el oficialismo.