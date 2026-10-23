En una sesión especial, con la presencia del intendente Matías Nebot junto a su madre y sus abogados defensores, el Concejo Deliberante de Saavedra aprobó por 11 votos a favor y 2 en contra el borrador que destaca la gravedad de los hechos analizados por la Comisión Investigadora que analizó las declaraciones públicas del jefe comunal vinculadas a los consumos problemáticos.

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Tras la lectura del expediente, varios concejales hicieron uso de la palabra y expusieron sus posiciones frente a una investigación que deja más cerca una eventual suspensión o destitución del cargo del intendente.

A Nebot se lo acusa de incumplir sus deberes de funcionario público. La controversia empezó el 17 de julio en Pigüé, cuando el intendente organizó un encuentro comunitario sobre consumos problemáticos. En esa charla, Nebot reconoció que hacía más de 300 días que no consumía cocaína. A partir de ese plazo, la oposición lo cuestionó porque, según sus cuentas, consumió drogas ilegales cuando ya era jefe comunal, cargo que asumió en diciembre de 2023. Después de esos cuestionamientos, el Concejo Deliberante formó la comisión investigadora.

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Según publicó Semanario Reflejos, el clima durante la sesión fue por momentos hostil. Hubo gritos e interrupciones que obligaron al presidente del cuerpo a llamar la atención de los presentes para intentar encauzar el debate.

El momento decisivo llegó con la votación: por 11 votos afirmativos y 2 negativos, donde quedó aprobado el borrador que considera graves los hechos vinculados al intendente. Votaron en contra del intendente el radicalismo, el justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro. El concejal Mariano Mansilla se abstuvo.

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La aprobación representa un avance dentro del procedimiento. El expediente deberá continuar su recorrido institucional y el cuerpo deliberativo tendrá que volver a reunirse para resolver los pasos siguientes.

Aún no hay fecha definida para la próxima sesión especial, en la que se deberá evaluar el sustento de las actuaciones de la Comisión Investigadora, los elementos reunidos y los argumentos de la defensa del intendente. La discusión de fondo será determinar si los hechos analizados revisten la gravedad suficiente para avanzar con una eventual solicitud de destitución de Nebot.