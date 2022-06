La diputada del Frente de Todos, Lucía Klug, confía en que se logre consenso para avanzar con el proyecto de Salario Básico Universal. La propuesta contempla otorgar una prestación equivalente a una canasta básica alimentaria para un adulto, hoy valuada en $14.401, para quienes se encuentren desocupados, para trabajadores informales, de casas de familia y monotributistas sociales.

En diálogo con La Mecha por Radio Provincia, Klug sostuvo que "el nivel de pobreza y descontento de la gente trabajadora es muy grande, por eso debemos pensar una política de seguridad social para las personas que, aún trabajando (y quienes no tienen trabajo) no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas”. En ese marco, instó a "repensar la relación de las personas con el trabajo”.

La legisladora consideró que “no es una locura” plantear la implementación del salario básico universal “porque hay un vacío que no puede cubrir el Estado ni el mercado". Explicó que "sería un ingreso que transferiría el Estado a través del sistema de ANSES” de $13 mil, a todas las personas que no pueden cubrir las necesidades básicas. Y pidió "no estigmatizar a aquellos que reciben una ayuda social del Estado"-

Klug aclaró que el salario básico universal no se superpondría a las diferentes prestaciones que entrega el Estado. "Son cuestiones distintas. Quienes sigan trabajando dentro de la economía popular van a seguir cobrando porque es un derecho que se ganaron”. Por último, dijo que "dentro del Frente de Todos existe un consenso” para votarlo: “Ojalá se convierta en una realidad. Quiero ver cuántos millones de personas se anotan".