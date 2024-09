Un vecino de Merlo fue víctima de una salidera bancaria en la que cuatro motochorros le arrebataron un millón de pesos que acababa de retirar de una sucursal del Banco Galicia en pleno centro del distrito.

El hecho ocurrió a plena luz del día y frente a su hija, en calle Tala al 900, luego de que el hombre se alejara de la entidad financiera en un auto de viajes por aplicación.

🚨 Salidera bancaria en Merlo: motochorros atacaron a un vecino y le robaron 1 millón de pesos https://t.co/BSc9R1kv1K pic.twitter.com/Y0HKYA5APF — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 3, 2024

En el video captado por las cámaras, se observa cómo los delincuentes interceptan al vecino en su trayecto, abordándolo para arrebatarle el dinero. A pesar de la agresión, Elías intentó defender su dinero, le propinó golpes y una patada al botín logrando que algunos billetes volaran por el aire.

“Me siguieron del banco”, contó Elías a El Trece, y señaló que son unas 20 cuadras de distancia aproximadamente que hay hasta llegar al lugar del robo. Según refirió, sospecha de dos que estaban en el banco (”gente extraña") y de una mujer, y que los "marcó".

Todo comenzó cuando llegó al banco con su hija. "Esperamos a que me llamen para retirar la plata. A nadie le dije nada o le comenté nada de la plata. Era para pagar unos gastos que tengo de lo que yo trabajo y para hacerle un regalo a mi hija”, señaló el hombre que se dedica a vender bolsas.

El vecino contó que traía la plata en la bolsa bajo el brazo. “Cuando bajo del auto me interceptan las dos motos, en ese momento me dicen que le dé la plata: ya sabían que traía plata”, relató.

Allí los motochorros le arrebatan casi todo el dinero (aproximadamente 1 millón de pesos le sacaron) y otro poco lo tenía en el bolsillo. “Cuando le doy todo como que quería quería más, y bueno y ahí nos trenzamos las piñas”, dijo.

Los billetes que terminan volando algunos de los billetes de la bolsa, unos 400 mil. Elías mostró su bronca y que “recuperar ese millón no es fácil, lo que me costó y lo que me cuesta”. “Trato de sobrevivir el día a día, como lo hago desde chico desde los 8 años trabajo sin que nadie me regale nada y eso te duele en ese momento”; lamentó.

El vecino reveló que parte del dinero era para un regalo de la hija, que había sido el día anterior al robo.