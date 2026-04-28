Dos hombres permanecen desaparecidos desde el domingo tras salir a pescar en la zona de la costanera del Río de la Plata, a la altura de Avellaneda. Se trata de Alcides y José Luis, quienes fueron vistos por última vez ese mismo día por la mañana.

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Según contó Aldana, hija de uno de los pescadores, la desaparición fue advertida cuando ambos no regresaron a sus casas como lo hacían habitualmente. “Iban y volvían en el día, nunca se quedaban”, explicó en diálogo con Crónica TV.

La joven aseguró que la denuncia se realizó rápidamente, pero hasta el momento no recibieron información concreta sobre el operativo. “Nos dicen que están buscando, pero no hay novedades. Nadie nos informa nada”, sostuvo.

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Una salida que no era habitual

De acuerdo al testimonio, ambos tenían experiencia en la pesca y conocían la zona. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia: salieron solos, algo que no solían hacer. “Siempre iban en grupo, pero ese día terminaron yendo los dos”, relató.

Además, explicó que el clima pudo haber jugado en contra. Si bien por la mañana las condiciones eran estables, con el correr de las horas el viento se intensificó. “Mi papá era muy cuidadoso. Si veía mal el clima, se volvía. Por eso es raro”, señaló.

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Búsqueda y dudas

La familia indicó que hubo un rastrillaje inicial por aire durante algunas horas el domingo por la noche, pero cuestionaron que luego se interrumpió. “Después dejaron de buscar y recién retomaron a la mañana siguiente”, afirmó Aldana.

Otro dato clave es que los hombres no llevaron sus teléfonos celulares al bote, ya que solían dejarlos en el vehículo para evitar que se mojaran. Por ese motivo, no hubo ningún tipo de comunicación desde que salieron.

Mientras tanto, crece la incertidumbre. “Tenemos fe de que están vivos, en algún lugar con el bote”, expresó la joven, en medio de versiones contradictorias que comenzaron a circular.

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La investigación sigue en curso y la familia pide que se refuercen los operativos en la zona para dar con el paradero de ambos pescadores.