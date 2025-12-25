Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de Navidad en Trenque Lauquen, donde un hombre de 36 años resultó gravemente herido tras impactar con su motocicleta contra vallas perimetrales. El hecho se registró alrededor de las 5.30 en la intersección de las calles Tala y Colón.

La víctima circulaba a bordo de una moto Honda Titan 150 cc cuando, por motivos que aún se investigan, chocó contra las vallas que desviaban el tránsito debido a la realización de una fiesta privada en el Barrio Alegre.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva en estado delicado.

Según se informó, el hombre es interno de la Unidad Penal N°20 y se encontraba bajo un régimen de permisos transitorios para pasar las fiestas con su familia.

Intervienen en el caso las autoridades policiales y judiciales, que iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

