La muerte de Eugenia Carril, una estudiante de 18 años, conmociona a La Plata y vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la capital bonaerense. La joven había salido de la facultad el viernes por la noche, perdió contacto con su familia y fue hallada sin vida en la madrugada del sábado en una zanja ubicada en 3 y 96, en Villa Elvira.

Según reconstruyó el medio local 0221, Eugenia dejó de responder mensajes cerca de las 22.00, cuando regresaba a su casa. Había tomado un micro de la línea Este, ramal 14, y descendió en 7 y 96. Desde allí caminó hacia su domicilio, en 1 y 96.

Las cámaras de seguridad resultaron claves. De acuerdo a lo informado por 0221, a las 22.26 se la ve caminando por calle 96 en dirección a avenida 1. Un minuto después, en esas mismas imágenes, aparece una camioneta que realiza una maniobra brusca y se aleja del lugar.

Con esos elementos, la principal hipótesis policial es que la joven fue víctima de un atropello y que el conductor se dio a la fuga, dejándola tendida en la zanja donde recién fue advertida por vecinos en la madrugada, tras un llamado al 911.

Fuentes del caso indicaron al mismo medio que los primeros estudios forenses detectaron lesiones compatibles con un impacto vehicular, lo que reforzó la línea de investigación por atropello seguido de abandono. Ahora el foco está puesto en identificar y localizar la camioneta que aparece en las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, quien encabeza la investigación mientras continúan las pericias.

La familia había iniciado una búsqueda desesperada en redes sociales durante la noche del viernes, pero por la hora y la falta de información concreta el pedido no alcanzó a viralizarse con fuerza. La peor noticia llegó pocas horas después.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la seguridad vial en La Plata, una problemática que ya había sido advertida en el Concejo Deliberante. En septiembre de 2024, el concejal del PRO en La Plata, Nicolás Morzone, presentó un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad Vial y aseguró en diálogo con LANOTICIA1.COM que la capital bonaerense “es la ciudad número 16 en el mundo que más muertes produce por siniestralidad vial” y que atraviesa cifras “alarmantes”.