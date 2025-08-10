Pasó 16 años preso por homicidio y volvió a caer. Walter Gustavo Flores, un histórico delincuente de Florencio Varela, fue arrestado por la Policía Bonaerense acusado de asaltar una dietética en pleno centro de La Plata.

Según la denuncia, Flores irrumpió armado, ató y golpeó a la empleada y se llevó el dinero de la caja. La víctima logró liberarse y llamar al 911, lo que permitió que la policía lo atrapara a pocas cuadras.

El arma resultó ser una pistola de plástico, casi idéntica a una real. Al chequear sus datos, descubrieron que tenía un pedido de captura vigente por un robo a mano armada en Berazategui, emitido en octubre de 2023.

Flores, de 54 años, comenzó su historial delictivo a principios de siglo con causas por robo y portación ilegal de arma. En 2007 fue condenado por homicidio en ocasión de robo por el Tribunal N°3 de Quilmes y pasó por penales de Magdalena y Florencio Varela.

En 2019 obtuvo salidas transitorias y recuperó la libertad en mayo de 2023. Menos de un año después, volvió a estar tras las rejas.

