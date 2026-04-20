El preso evadido, identificado como Cristian Alejandro Casaravilla, de 41 años, y oriundo de Baradero, cuenta con un amplio prontuario delictivo. En esta oportunidad, se encontraba alojado en la comisaría de Salto.

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Se encontraba detenido en el marco de una causa por “robo agravado y evasión”, con intervención de la UFI N°14 del Departamento Judicial San Nicolás. Además, se supo que ya había protagonizado una fuga previa en la ciudad de Arrecifes.

Desde el momento de la fuga, la Policía Comunal desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad y la zona, con el objetivo de dar con el paradero del prófugo.

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De acuerdo a lo que informó Salto en red, el sujeto logró vulnerar las medidas de seguridad al forzar el candado del pasaplatos de la celda. En ese momento se produjo un forcejeo con efectivos policiales, tras el cual consiguió escapar a pie de la dependencia.

Al momento de la fuga, vestía una remera negra de mangas cortas, bermuda corta y zapatillas blancas, por lo que estos datos resultan clave para su identificación.

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Desde las autoridades se reiteró el pedido de colaboración a la comunidad, solicitando que ante cualquier información se dé aviso inmediato al 911 y se evite intervenir, ya que se trata de una persona considerada peligrosa.