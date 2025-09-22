Axel Kicillof encabezó junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, la presentación del programa destinado a garantizar la vacunación, controles y cuidados a niños, niñas y adolescentes.

Ads

“Con este nuevo programa estamos dando un paso fundamental para el objetivo que nos propusimos desde que asumimos: que la salud y el cuidado sean un derecho de acceso universal para todas y todos los bonaerenses”, aseguró, en el marco de la inauguración de las obras de ampliación de la Escuela Primaria N°119 en La Plata, con la presencia del intendente local, Julio Alak; y la directora de la institución, Mirta Rodríguez.

Asimismo sostuvo que “en un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia la salud pública, en la Provincia apuntamos a que los pibes y pibas de la primaria tengan su examen de salud correspondiente y la formación en promoción y prevención en cada una de las escuelas del sistema público”.

Ads

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, en los que se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado: incluirá vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

“Este es un programa indispensable que, al aprovechar el alcance de un sistema educativo que cubre todo nuestro territorio, nos permite llegar a tiempo para prevenir y garantizar que el acceso a la salud de calidad sea realmente universal”, sostuvo Kreplak y añadió: “Vamos a trabajar junto a los 135 municipios para alcanzar a todos los chicos y chicas que se incorporan a la escuela cada año”.

Ads

Asimismo, durante la jornada se inauguró el nuevo edificio anexo de la Escuela Primaria Nº119 que, tras una inversión de $476 millones, cuenta con cuatro aulas que benefician a los más de 250 alumnos y alumnas del establecimiento. En tanto, el proyecto prevé una segunda etapa para la construcción de otros cuatro salones.

“En la provincia valoramos que, en cada municipio que recorremos, los docentes y la comunidad escolar nos piden siempre más escuelas y más inversión para fortalecer la educación", sostuvo el Gobernador y concluyó: "Ese es el camino para crear un mejor futuro. Seguimos avanzando con el plan de infraestructura escolar más importante de los últimos tiempos: invertimos sumas históricas que se materializan, entre otras cosas, en estos 288 nuevos edificios escolares que llevamos inaugurados”.

El nuevo edificio de la Primaria 119 quedó habilitado tras años de obra paralizada. “Este es un acto de reafirmación de la educación pública, gratuita y de calidad, un valor histórico que está en el corazón de los argentinos y que muchas veces se pone en riesgo por dirigentes que desconocen nuestra historia y cultura”, sostuvo Alak durante el acto, del que participaron más de 150 personas, entre estudiantes, miembros de la comunidad educativa y funcionarios municipales y provinciales.

Ads

La intervención en el establecimiento —iniciada en la gestión anterior y paralizada— consistió en la construcción de cuatro aulas, sanitarios y cocina. Esta última no estaba contemplada en el proyecto, pero fue ejecutada a través del Fondo Educativo. Las nuevas aulas serán destinadas a chicas y chicos de primero y segundo grado. Los trabajos incluyeron también la reparación de filtraciones en las plantas baja y alta, las escaleras y la cocina, se precisó.

Creada en 1956, en un primer momento funcionó en el club Unidos de Olmos. Actualmente cuenta con un edificio en 197 entre 46 y 47 —aparte del nuevo en 50 y 199—, una matrícula de 991 alumnos, 380 cupos de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y articula con la Casa del Niño de Olmos.