Salud mental: La Provincia suma 30 nuevas casas de externación
Las viviendas forman parte de un nuevo barrio platense de Melchor Romero y permiten seguir avanzando en la transformación de un modelo de atención basado en la comunidad, con viviendas y apoyos adecuados a las necesidades de cada persona.
El Ministerio de Salud de la Provincia que conduce Nicolás Kreplak continúa avanzando en la transformación hacia un modelo de atención con la incorporación de 30 nuevas viviendas destinadas a personas usuarias de los servicios de salud mental.
Las nuevas casas fueron diseñadas de acuerdo con las necesidades y los distintos niveles de autonomía de las personas. Diez son viviendas asistidas, con capacidad para ocho personas cada una y presencia de personal de salud las 24 horas, mientras que 20 son viviendas semi-asistidas, destinadas a personas que requieren un nivel menor de apoyo y cuentan con mayor autonomía y autovalimiento, se informó oficialmente.
El acompañamiento estará a cargo de equipos interdisciplinarios integrados por trabajadores y profesionales de trabajo social, terapia ocupacional, acompañamiento terapéutico, enfermería, asistencia geriátrica, psicología y psiquiatría, además de personal de limpieza y mantenimiento.
Las casas forman parte del nuevo barrio de 175 viviendas de Melchor Romero, desarrollado a partir de un trabajo articulado entre distintos organismos del Gobierno provincial. Del total, 145 viviendas están destinadas a mujeres que fueron beneficiarias del programa Ellas Hacen y otras 30 a personas en proceso de externación de los servicios de salud mental.
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