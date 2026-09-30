El Ministerio de Salud de la Provincia que conduce Nicolás Kreplak continúa avanzando en la transformación hacia un modelo de atención con la incorporación de 30 nuevas viviendas destinadas a personas usuarias de los servicios de salud mental.

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Las nuevas casas fueron diseñadas de acuerdo con las necesidades y los distintos niveles de autonomía de las personas. Diez son viviendas asistidas, con capacidad para ocho personas cada una y presencia de personal de salud las 24 horas, mientras que 20 son viviendas semi-asistidas, destinadas a personas que requieren un nivel menor de apoyo y cuentan con mayor autonomía y autovalimiento, se informó oficialmente.

El acompañamiento estará a cargo de equipos interdisciplinarios integrados por trabajadores y profesionales de trabajo social, terapia ocupacional, acompañamiento terapéutico, enfermería, asistencia geriátrica, psicología y psiquiatría, además de personal de limpieza y mantenimiento.

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Las casas forman parte del nuevo barrio de 175 viviendas de Melchor Romero, desarrollado a partir de un trabajo articulado entre distintos organismos del Gobierno provincial. Del total, 145 viviendas están destinadas a mujeres que fueron beneficiarias del programa Ellas Hacen y otras 30 a personas en proceso de externación de los servicios de salud mental.

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