El empresario bonaerense Alberto Samid quedó internado en Punta del Este y su esposa, Marisa Sacarafía, pidió públicamente al gobernador Axel Kicillof que intervenga para conseguir un avión sanitario que permita trasladarlo a la provincia de Buenos Aires.

Según explicó desde la cuenta verificada del propio Samid en la red social X, el empresario ingresó al Hospital Cantegril por una infección urinaria, pero el cuadro se agravó tras detectarle un virus en sangre. “Es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, detalló.

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, sostuvo. En el mismo mensaje apeló no solo al mandatario bonaerense sino también a “los intendentes peronistas” y pidió una cadena de oración. “Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, escribió.

Por el momento, no hubo una respuesta pública del Gobierno bonaerense.

Un dirigente que buscaba volver a escena

La noticia impacta en la Provincia porque Samid venía de un año de fuerte exposición política. En una entrevista con LANOTICIA1.COM en octubre pasado, el empresario —que se define como “peronista de la primera hora”— había lanzado su candidatura a diputado nacional y asegurado: “Voy a ser la sorpresa de esta elección”.

En ese diálogo defendió la “mesa de los argentinos”, cuestionó con dureza la situación económica y sostuvo que el asado “ya no está en la mesa de los jubilados”. También afirmó que su objetivo era “ponerse el overol” y volver a involucrarse de lleno en la política bonaerense.

Su situación judicial

A comienzos de este año, la Cámara Federal de Casación Penal declaró extinguida la acción penal en una causa iniciada en 2015 por presuntas maniobras de evasión fiscal y apropiación indebida de tributos.