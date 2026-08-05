San Andrés de Giles volverá a convertirse en la capital de uno de los eventos gastronómicos más singulares del país con la 5° Fiesta del Salame más Largo de Argentina, que se realizará el domingo 9 de agosto desde las 11.00 en el Parque Municipal, ubicado en la intersección de avenida Scully e Italia.

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Con entrada gratuita, la celebración convocará a vecinos y turistas de distintos puntos de la provincia y el país para disfrutar de una jornada que combinará gastronomía, música, danzas, artesanías y el tradicional corte del salame más largo de Argentina.

El momento más esperado llegará con la presentación oficial, medición y posterior corte del embutido ante escribano, una ceremonia que se ha convertido en el sello distintivo de la fiesta y que busca reafirmar la identidad productiva y gastronómica de San Andrés de Giles.

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La propuesta también incluirá un amplio paseo de artesanos y productores regionales, stands institucionales, un sector de entretenimiento para niños y un patio gastronómico cuya recaudación estará destinada a los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles.

La programación artística ofrecerá espectáculos durante toda la jornada con la participación de Sofía Crivelli, Ballet Tintaya de Luján, Juan Sánchez Cantello, la Escuela de Danzas "Nuestra Sra. Gaucha del Mate" de Arroyo Dulce, Andrés Fernández, Lola Decastelli, Ballet Ritmos de mi Tierra, Claudia Lomeña y YÁMANA.

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La fiesta busca promover la producción local y fortalecer el turismo gastronómico, al tiempo que brinda apoyo a instituciones de la comunidad mediante una propuesta con fuerte espíritu solidario.

La organización está a cargo de Chacinados La Vasquita, de la familia Meretta, junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, con el acompañamiento de la Municipalidad local y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

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