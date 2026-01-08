Una familia de San Andrés de Giles denunció públicamente una grave situación vivida en el Hospital Municipal San Andrés, luego de que su hijo no recibiera un diagnóstico adecuado y terminara siendo operado de urgencia por peritonitis en el Hospital de Luján. El relato fue compartido por la madre en redes sociales y generó fuerte preocupación en la comunidad.

Según contó la mujer, todo comenzó el martes 30 de diciembre por la noche. “A las 21.30 llevo a mi hijo al hospital con dolor de estómago y vómitos. Lo atiende un pediatra y dice que es un golpe de calor. Nos mandan a casa con ibuprofeno y mucha agua”, relató.

Pero el cuadro no mejoró. Al día siguiente, miércoles 31, la familia volvió al hospital cerca de las 19.00. “Mi nene seguía con mucho dolor. Nos atiende otra pediatra y nuevamente nos manda a casa”, explicó.

Horas más tarde, la situación se volvió crítica. “A las 21.30 lo llevo otra vez porque ya no podía caminar del dolor y tenía fiebre. Ahí recién me dicen que podía ser apendicitis, pero que no había cirujano ni anestesista. Me dijeron que buscara una solución por mis medios y que tenía seis horas”, denunció la madre, quien aseguró que nunca se les ofreció un traslado sanitario.

Ante la desesperación, los padres llevaron al niño al Hospital de Luján, donde fue intervenido quirúrgicamente el 1° de enero. “Le salvaron la vida”, escribió la mujer. El diagnóstico fue peritonitis, una grave complicación derivada de una apendicitis no tratada a tiempo.

Afortunadamente la operación fue exitosa y, de acuerdo a lo que publicó el medio local InfoCiudad, el niño ya se encuentra en su casa, en pleno proceso de recuperación. El caso, viralizado en redes sociales, puso en debate la falta de especialistas y la capacidad de respuesta del hospital local ante emergencias que requieren atención quirúrgica urgente.