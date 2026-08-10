Este fin de semana, San Andrés de Giles volvió a quedarse con el récord del salame más largo del país durante un evento anual que reunió a más de 40.000 personas.

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Durante la 5° edición de la Fiesta del Salame más Largo del País, la familia Meretta, de Chacinados La Vasquita, presentó una pieza de 501,66 metros y superó la marca de 478,22 metros que Tandil había alcanzado durante el Festival Chacinar 2025. La cifra fue confirmada y certificada oficialmente por la escribana pública Amalia Segurola.

La jornada popular contó con un patio gastronómico, 275 stands, propuestas para toda la familia, espectáculos en vivo y un cierre a cargo de Yámana.

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La elaboración del enorme embutido demando más de mil kilos de carne y el trabajo de alrededor de una docena de personas. La preparación se realizó con carne magna y tocino, distintos condimentos y una tripa sintética especial, para luego atravesar un proceso de secado y maduración natural.

La cultura y la música también fueron protagonistas con una destacada grilla artística sobre el escenario, que incluyó las presentaciones de Sofía Crivelli, Tintaya (Ballet de Luján), Juan Sánchez Cantello, Lola Decastelli, la Escuela de Danzas Nuestra Señora Gaucha del Mate (Arroyo Dulce), Andrés Fernández, el ballet Ritmos de mi tierra, Claudia Lomeña y el esperado cierre junto a Yámana.

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La extensión del salame fue variando a lo largo de las distintas ediciones de la fiesta: en 2022 alcanzó los 133 metros; en 2023, 230,77 metros; en 2024, 356,66 metros; en 2025, 469,18 metros; y este año llegó a los 501,66 metros, la medida que le permitió a San Andrés de Giles recuperar el récord nacional

Todo lo recaudado por el récord fue destinado a los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles. Desde Bomberos agradecieron la colaboración de los vecinos que se vieron afectados por el cambio de ubicación del evento debido a las inclemencias climáticas Darío Boveri, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, agradeció a todas las personas que apoyaron el evento. Por su parte, Lucas Gaynor, Presidente de Bomberos Voluntarios, remarcó la labor de todos los voluntarios que vienen trabajando desde hace meses en este evento.