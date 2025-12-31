El Municipio de San Cayetano informó que el intendente Miguel Ángel Gargaglione recibió el alta médica definitiva y desde este martes 31 de diciembre de 2025 retomó formalmente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo municipal.

La confirmación se realizó a través de un comunicado oficial difundido por el gobierno local, en el que se indicó que el jefe comunal se encuentra en condiciones de reasumir plenamente sus responsabilidades tras completar el período de recuperación médica.

“Desde el día de mañana 31/12/2025 el intendente Miguel Ángel Gargaglione tiene el alta definitiva para retomar las funciones al frente del Poder Ejecutivo”, señala el texto oficial, en el que además se expresa que su regreso se da “con mucha alegría y más fuerzas que nunca”.

El regreso de Gargaglione marca el cierre de una etapa de transición en la gestión municipal, durante la cual el Ejecutivo estuvo a cargo de Alejo Christiansen.

En agosto pasado, Gargaglione debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Posteriormente, tras ser intervenido del corazón durante la primera semana de octubre, el jefe comunal extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evoluciona de modo favorable.