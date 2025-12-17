Con motivo de celebrarse el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de San Fernando adhirió a la fecha reconociendo a los agentes y oficiales de la fuerza, en un evento que convocó a autoridades municipales, policiales y de Seguridad del gobierno provincial.

En la ocasión, el Secretario de Protección Ciudadana Néstor Pisetta, expresó:

“Como todos los años, conmemoramos un nuevo Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una fuerza con la que trabajamos mancomunadamente todos los días con personal del Municipio y en conjunto con el gobierno provincial, para el bienestar de todos los sanfernandinos. Por eso, agradecemos al Intendente Juan Andreotti por la inversión que realiza en seguridad para que los vecinos puedan vivir tranquilos”.

Y el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero, agregó: “Para el Ministerio de Seguridad de la Provincia, celebrar el Día de la Policía es muy importante; nosotros estamos permanentemente en contacto con los Jefes Departamentales, autoridades municipales de Seguridad, para planificar, evaluar, ver qué es lo que hicimos bien y qué podemos mejorar.

Además, es un día para reconocernos, recordar a los heridos y caídos en actos de servicio, pero sobre todo para que la familia policial pueda fortalecerse para los desafíos que vienen. Y seguimos trabajando con las mismas ganas y compromiso en mesas de coordinación, con información aplicada, con tecnología, con mucha coordinación del Municipio y sobre todo con el coraje de nuestro personal”.

Además, estuvieron presentes en el evento la concejal Alicia Aparicio; concejales y funcionarios municipales; el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Nazabal; los Jefes Regional AMBA Norte I, Lucas Rodrigo Borge, y Distrital Ceferino Hernández; y más autoridades ministeriales y policiales.

El Sistema de Protección Ciudadana del Municipio de San Fernando colabora con la Provincia en su responsabilidad con la seguridad. Recientemente el Municipio incorporó Inteligencia Artificial a su Centro de Operaciones para Monitoreo, una inversión de 1.000 millones de pesos que permite una mejor y más rápida respuesta para detectar delitos; además el Municipio dispone dePatrullas, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, 2 Fiscalías descentralizadas y 1.660 cámaras, 1 cada 104 habitantes, el mayor promedio en la región.