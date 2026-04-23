Como un aporte histórico educativo para los estudiantes del Programa educativo municipal Sumate, un grupo de Combatientes de Malvinas de San Fernando brindó una emotiva charla en la que contaron como vivieron la guerra de 1982 por la soberanía de Malvinas, se informó oficialmente.

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El Veterano Darío Sosa expresó : “El sentimiento por Malvinas es cada vez más grande; por eso está bueno que los chicos nos pregunten y consulten, porque siempre decimos que somos la parte que no está en los libros. Es muy hermoso sentir la manifestación y el recibimiento de los pibes. Todo esto es muy importante para que sigan aprendiendo”.

Por su parte, Eduardo Goñez, agregó: “En cada colegio que vamos, siempre surge una pregunta que nos moviliza. Estamos muy contentos porque los chicos se prestan al diálogo y están atentos, para que no se olvide la Causa de Malvinas”.

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Asimismo, Luis Gauna, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, relató su experiencia: “Estuve náufrago durante 30 horas, sin saber si volvería a ver a mi familia. Fue horrible”.

"Sumate" es un programa educativo del Municipio de San Fernando destinado a jóvenes de entre 12 y 17 años para el refuerzo y apoyo de su aprendizaje escolar en nivel secundario. Alrededor de 150 chicos de los barrios cercanos a las tres sedes del Programa asisten a clases con un proyecto pedagógico propio: participan de excursiones; suman actividades culturales y deportivas; tienen clases de informática; desarrollan sus primeros pasos hacia oficios que puedan brindarles salida laboral, y se vinculan acompañados de un equipo pedagógico municipal completo.

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