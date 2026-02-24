Con una agenda de 3 fechas según los Polideportivos, el Municipio de San Fernando empezó la apertura de inscripciones para actividades deportivas. La inscripción será online a través de la página web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 o acercándose a los ‘Polis’ correspondientes:

► Desde el lunes 23/2: inscripciones Polis N°1, 2 y 3

► Desde el martes 24/2: inscripciones Polis N°4, 5, 6 y 7.

►Desde el miércoles 25/2: inscripciones Polis N° 8, 9, 10 y 11.

Requisitos:

Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI.

¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?

Dentro de los próximos 5 días hábiles deberá presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la actividad correspondiente para validar la inscripción.



¿Cómo deben inscribirse las Personas con Discapacidad?

Su Inscripción sólo puede realizarse de forma presencial en el Poli N°8 (French 1500), de lunes a viernes de 9.00 a 13.00. Se deberá presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD).



