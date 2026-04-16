San Fernando: El Municipio invita a una nueva ExpoFitness el sábado en el Parque Náutico
El Ejecutivo local avanza con otro evento deportivo para disfrutar junto al río, con entrada libre y gratuita, el próximo sábado 18 de abril de 9.30 a 12.30, en el Parque Náutico (Alte. Martin y Escalada). Se desarrollarán exhibiciones y clases de distintas disciplinas para todos los vecinos mayores de 18 años.
El sábado venidero se realizará una nueva exposición de fitness con clases abiertas y gratuitas para la comunidad de San Fernando mayor de edad. La jornada será al aire libre y se practicarán ocho disciplinas.
La propuesta combina ejercicio, bienestar, fuerza, habilidad y recreación con actividades como indoor, crossfit, híbrido, kangoo, boxeo, step, funcional y tae bo, guiadas por el equipo de profesores de los Polideportivos.
Para participar es necesario llevar ropa cómoda y una botella de agua, se informó oficialmente.
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