El sábado venidero se realizará una nueva exposición de fitness con clases abiertas y gratuitas para la comunidad de San Fernando mayor de edad. La jornada será al aire libre y se practicarán ocho disciplinas.

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La propuesta combina ejercicio, bienestar, fuerza, habilidad y recreación con actividades como indoor, crossfit, híbrido, kangoo, boxeo, step, funcional y tae bo, guiadas por el equipo de profesores de los Polideportivos.

Para participar es necesario llevar ropa cómoda y una botella de agua, se informó oficialmente.

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