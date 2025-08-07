En el flamante Polideportivo, N°11, el Municipio brinda clases de Matronatación, en las que pueden participar los bebés junto a sus familias. El lugar dispone de pileta climatizada e instalaciones cómodas con todos los elementos necesarios para la matronatación y natación para gestantes, bebés, niños, preescolares y aquagym.

En este marco, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, indicó: “La Matronatación busca fomentar el vínculo emocional entre papás y bebés, y con el agua para que tenga otro contacto, sirviendo muchísimo como estímulo para los más chiquitos. Estamos muy felices por que estas actividades se realicen junto a mamás, papás y abuelas que también traen a sus nietos a las clases. Esta nueva actividad que ofrecemos en este Poli no se realizaba en otros lugares, así que ahora sumamos a los vecinos más chiquitos para que lo puedan disfrutar”.

Por su parte, una de las profesoras explicó: “Esta nueva actividad se hace en una pileta realmente hermosa, con una temperatura acorde a la actividad. La clase trabaja los vínculos, con la idea que bebés y padres puedan tener un momento grato disfrutando de esta actividad que enriquece mucho el vínculo con las familias. Estoy muy contenta de formar parte de este equipo de trabajo para que el Poli 11 siga creciendo día a día, con una actividad super accesible”.

Los interesados en sumarse a la matronatación pueden anotarse en www.sanfernando.gob.ar/deportes2025.

