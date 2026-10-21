El Foro Argentino Africano, una iniciativa de la UNDelta, busca generar un espacio de diálogo, vinculación y cooperación entre la República Argentina y los países del continente africano, promoviendo el fortalecimiento de los vínculos políticos, diplomáticos, académicos, culturales y comerciales. Su primera edición en 2026 se realizará el próximo martes 27 de octubre desde las 9.00 en el Teatro Otamendi de San Fernando (Sarmiento 1477).

Ads

El evento cuenta con el apoyo del Municipio de San Fernando, la Fundación ICBC, la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, la empresa local IMS Company y la Cámara Argentina de la Producción, Industria, Comercio y Servicios para el África (CAPICSA).

Participarán del encuentro empresas, comercios, emprendedores, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y actores productivos locales con representantes de distintos países y organizaciones internacionales.

Ads

El Foro se estructurará en cuatro paneles temáticos: 1) Negocios y Comercio Internacional; 2) Turismo, Deporte y Cultura; 3) Academia, Innovación e Investigación; 4) Diplomacia y Cooperación Internacional.

La cita es el martes 27 de octubre a las 9.00 en el Teatro Otamendi - Sarmiento 1477 - San Fernando.

Ads