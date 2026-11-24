La localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, realizó un homenaje post mortem al periodista y comunicador social Gerardo Varaldo, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la vida comunitaria.

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La actividad se llevó adelante en el Club de Pesca de San Francisco Solano y reunió a familiares, amigos, referentes institucionales y vecinos que compartieron recuerdos y anécdotas sobre el comunicador.

Del encuentro participaron los concejales Florencia Hernández y Ramón Arce, además de Julián Bellido, secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, y Evangelina Ramírez, secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Quilmes.

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Uno de los momentos centrales de la jornada fue el espacio de testimonios, en el que los presentes recordaron tanto su recorrido profesional como su vínculo con los vecinos y su compromiso con la comunidad. También hubo una presentación musical de la banda Ukeleleando.

Según informó El Suburbano, la iniciativa fue impulsada desde el ámbito institucional del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes y buscó poner en valor el aporte de Varaldo a la identidad y la historia de San Francisco Solano.

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El homenaje tuvo además un significado especial por realizarse en el predio donde se construye el futuro Teatro de la Ciudad, un proyecto destinado a ampliar los espacios culturales y de encuentro para los vecinos.