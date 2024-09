El insólito episodio ocurrió en las inmediaciones de un depósito policial en Villa Ballester, localidad de San Martín, cuando un joven quiso ingresar al lugar con presuntas intenciones de robo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae, que el enfrentamiento se dio en la noche del miércoles en la calle Maipú, entre Eva Perón y España.

El objetivo del delincuente, al parecer, era entrar para robar motos y autopartes. Fueron los vecinos los que alertaron al 911 sobre un grupo de delincuentes que intentaba forzar la entrada del predio.

En ese marco, cuando los agentes llegaron al lugar, un efectivo desafió a puño limpio al supesuto ladrón, intercambiando varios golpes mientras otros efectivos custodiaban el cruce de boxeo callejero.

De acuerdo con las fuentes, los vecinos de la zona confrontaron primero con los uniformados y fue en ese marco que la situación escaló hasta lo que se observa en la filmación.

“Dale, Dale”, se escucha a alguien gritar de fondo en el video que ilustra este artículo. En las imágenes se observa cómo ambos, oficial y sospechoso, se ponen frente a frente y empiezan a lanzar golpes de puño y patadas.

En el registro, además, se puede observar que mientras el agente se pelea mano a mano con el ladrón, otra oficial que participaba del procedimiento, con una escopeta en mano, increpa a los testigos y se limita a mirar el accionar de su compañero

La persona que registra el momento con su celular le exige a la policía que no se meta y la filma en primer plano. “A mí no me venga a apurar, tomatelás”, responde la agente policial.

Luego de algunos segundos de tensión y tras el intercambio de golpes y patadas, la filmación culminó de forma abrupta y se desconoce el final de la insólita contienda.