Un procedimiento judicial en el partido de San Martín derivó en un hallazgo que generó conmoción: ocho fetos fueron encontrados dentro de bolsas de residuos en la Clínica Santa María, en el marco de una investigación que también analiza la posible existencia de una red de trata de personas.

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Según informó SM Noticias, el caso se inició a partir de un requerimiento judicial desde Santiago del Estero por una causa de abuso sexual contra una menor de 12 años que cursaba un embarazo avanzado. A partir de tareas de inteligencia, la Policía Bonaerense logró ubicar a la víctima y a su madre en el centro de salud de Villa Ballester.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que ambas estaban internadas, pese a que inicialmente se había negado su presencia. La investigación tomó mayor relevancia cuando la madre manifestó desconocer el paradero del bebé, lo que derivó en nuevas líneas de análisis por parte de los investigadores.

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Otra vez la Clínica Santa María: Hallan ocho fetos en bolsas e investigan una red de trata de personashttps://t.co/wuxMtokq9W



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Hallazgo durante el allanamiento

Ante la gravedad de la situación, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia. Sin embargo, al momento del procedimiento, la menor y su madre ya se habían retirado del establecimiento tras recibir el alta médica.

Durante la inspección, el personal policial encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos en un sector del establecimiento, dos de ellos con signos de desmembramiento. Además, se secuestró documentación que será analizada para determinar si existieron irregularidades en las prácticas realizadas en el lugar.

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Tras el operativo, se identificó al personal presente en la clínica y la Justicia avanza con distintas medidas para establecer responsabilidades. En paralelo, interviene el Departamento Judicial de San Martín para esclarecer los hechos y determinar el alcance de las posibles irregularidades.

El caso se encuentra en plena etapa investigativa y bajo análisis judicial.