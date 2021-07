El trágico hecho sucedió el viernes 2 de julio, alrededor de las 13:30 horas, en el municipio bonaerense de San Miguel. Abril Salinas, una adolescente de 17 años, murió atropellada por un automóvil cuando se dirigía al colegio Juana Manso. La joven había salido de su casa y se encontraba cruzando la avenida Presidente Perón para llegar hasta la parada y tomarse el colectivo.

Fue en ese momento cuando la chica cruzó corriendo y fue embestida por un Renault Kwid color blanco que circulaba por la Avenida. Según pudo saber LaNoticia1.com, toda la escena quedó registrada por la cámara de seguridad de un local de seguros ubicado en la intersección de la calle Las Delicias, ya que en esa esquina no hay cámaras de la Municipalidad.

Las imágenes son impactantes. Abril, portando su mochila con la que concurría a clases, fue sorprendida por el vehículo y salió despedida en el acto. Monutos más tarde, la joven fue trasladada en grave estado al Hospitar municipal Larcade de San Miguel donde finalmente perdió la vida. Por el hecho, hay una persona que fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense.

"El conductor fue detenido aunque hoy miércoles la Justicia podría dejarlo en libertad", comentó Valeria, la tía de Abril, en declaraciones a LaNoticia1.com. Mi hermana, la mamá de Abril, ya se encuentra trabajando para ver como continúa la causa. Nosotros creemos que la persona que conducía, que es abogado, iba a alta velocidad", señaló la familiar de la víctima.

"En el video se observa que esta persona baja del auto pero luego apareció una testigo que dice que unos segundos después de atropellar a Abril, el hombre intentó irse. Aparentemente como en pocos minutos se juntó mucha gente, luego no dejaron que se escapara, pero quien ayudó a mi sobrina fue otra persona que bajó de un colectivo y llamó a la ambulancia", precisó.

Por último, Valeria agregó: "En el video te das cuenta que venía muy rápido y que por eso no llega a frenar y arrastra a la nena durante media cuadra. Mi hermana está destruida y no tiene energías para nada". "Ella lo que quiere es que haya una justicia porque esta persona que le arrebató la vida a Abril no la ayudó para nada y además intentó irse", concluyó.