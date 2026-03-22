Un hombre murió en la vereda de un boliche de San Miguel tras una pelea con personal de seguridad del bar “Sutton”.

Ads

Por el hecho, hay cuatro empleados detenidos y la causa fue caratulada como homicidio. La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años, quien falleció en la puerta del local nocturno, ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, en la madrugada del sábado (21 de marzo).

Rogers se había presentado en el lugar junto a otras dos personas con la intención de ingresar al boliche. Sin embargo, el acceso les fue negado, lo que derivó en una fuerte discusión con el personal de seguridad.

Ads

La situación escaló rápidamente y terminó en una violenta pelea a golpes de puño entre la víctima y varios empleados del local.

Una evaluación preliminar del cuerpo indicó que el fallecimiento podría haberse producido por asfixia mecánica, aunque la causa exacta será determinada tras la autopsia, ya ordenada por la fiscalía interviniente, según publicó Diario Efecto.

Ads

El caso recuerda a otra brutal agresión en 2019 donde una persona intentó salir de “Sutton” con un trago que había comprado y los patovicas se lo prohibieron a trompadas.

A partir de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad, la Unidad Funcional de Instrucción N°21 dispuso la aprehensión de cuatro empleados del boliche, quienes quedaron imputados en el marco de una causa por homicidio.

En tanto, otros trabajadores del lugar también fueron identificados en la escena, mientras que el propietario del local figura en la investigación.

Ads

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron equipos de grabación (DVR) y teléfonos celulares, mientras que el lugar fue preservado para el trabajo de Policía Científica junto a un médico policial.