La Prefectura Naval Argentina y la Secretaría Especializada en Cibercrimen efectuaron un allanamiento en una vivienda de calle Almirante Brown al 1100, barrio Los Pinos (San Nicolás), donde reside la persona que administraba las cuentas de Instagram “INFRAGANTI.SN” e "INFRAGANTI.SN32". Desde esos perfiles se difundían imágenes y videos de distintos hechos delictivos registrados en San Nicolás.

La pesquisa se inició cuando la fiscal general Sandra Bicetti tomó conocimiento de la circulación de material delictivo en ambas cuentas. Dichas cuentas contenían material de acceso público —visible para cualquier usuario— relacionado con la publicación de fotografías y videos de personas portando armas de fuego, exhibiendo celulares y motocicletas presuntamente obtenidas mediante ilícitos, así como imágenes de individuos suprimiendo numeraciones de chasis, entre otros contenidos vinculados a actividades delictivas.

La fiscal ordenó que la Secretaría de Cibercrimen analizara el contenido y formara la causa, que quedó a cargo de la UFI Nº 1, conducida por la fiscal María Verónica Marcantonio.

A través de tareas encubiertas realizadas por Prefectura y análisis técnico del comportamiento de los perfiles, los investigadores lograron identificar al responsable.

Con esa información, se dispuso el allanamiento en la vivienda de calle Almirante Brown. El operativo fue coordinado por el área de Cibercrimen y contó con apoyo de Prefectura y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Durante el procedimiento se secuestró el teléfono celular desde el cual se administraban las cuentas, y se realizó la preservación de evidencia digital.

Las autoridades tomaron control de los perfiles para analizar publicaciones, conversaciones y registros que habían alcanzado miles de interacciones. La investigación continúa para determinar responsabilidades penales y posibles vínculos con otros hechos delictivos en la ciudad.