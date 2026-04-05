San Nicolás celebra la Pascua con una jornada religiosa que marca el cierre del Triduo Pascual, el período más importante del calendario cristiano. Durante el día, el Santuario de María del Rosario recibe a los fieles que participan de las misas programadas a las 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 y 17:00, mientras que la Solemne Misa Pascual se realiza a las 19:00.

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Durante toda la Semana Santa, el Santuario y las parroquias ofrecieron momentos centrales de oración y celebración. El Jueves Santo comenzó con la Misa vespertina de la Cena del Señor y la adoración al Santísimo; el Viernes Santo se realizaron el Viacrucis de los peregrinos, la Coronilla de la Divina Misericordia, la Celebración de la Pasión y el Viacrucis interparroquial que recorrió la ciudad. El Sábado Santo incluyó la meditación de los Siete Dolores de la Virgen y la Solemne Vigilia Pascual.

Además de las actividades en el Santuario, distintas parroquias y comunidades católicas organizaron celebraciones en diferentes puntos de la localidad, permitiendo que los fieles participen y compartan la experiencia del Triduo Pascual. Vecinos destacaron la organización y el espíritu de encuentro comunitario que caracterizó estas jornadas.

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